Não há desculpas para não votar: Vai estar sol e calor no domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para domingo, dia de eleições autárquicas, temperaturas acima do normal para época podendo chegar e até ultrapassar os 30 graus Celsius em algumas regiões do continente.

"As temperaturas vão sofrer uma subida acentuada a partir de hoje em algumas regiões do continente como o Alentejo e Vale do Tejo da ordem do 05 a 06 graus Celsius. No domingo, na generalidade do território as temperaturas vão rondar os 30 graus na região sul, Alentejo e Vale do Tejo", disse à Lusa a meteorologista Patrícia Marques.

Também as temperaturas mínimas vão subir, podendo chegar aos 17/18 graus, segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Estas temperaturas, acima do normal para esta época do ano, deverão manter-se pelo menos até meio da semana", indicou.

Para o arquipélago da Madeira, estão previstos períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas terras altas a partir da tarde e vento em geral fraco de norte/nordeste.

As temperaturas mínimas deverão rondar os 20 graus e as máximas 25/26 graus no arquipélago da Madeira.

Quanto ao arquipélago dos Açores, o IPMA prevê para domingo céu muito nublado, com boas abertas, períodos de chuva na madrugada, passando a aguaceiros e vento moderado.

As temperaturas vão rondar os 19 graus e as máximas os 24/25 graus Celsius.

A campanha oficial para as eleições autárquicas termina hoje para mais de 800 grupos de cidadãos e forças políticas, que candidataram cerca de 12.860 listas a autarquias de todo o país, de acordo com dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08h00 e as 19h00 de domingo, os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.

Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.

De acordo com a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), existem 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas.