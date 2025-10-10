Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém jovem em Matosinhos por suspeitas de pornografia de menores

10 out, 2025 - 12:43 • Olímpia Mairos

A investigação teve início após uma denúncia apresentada por uma entidade gestora de uma plataforma online de conteúdos para adultos, que detetou a publicação de material envolvendo abusos sexuais de menores.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, em Matosinhos, um homem de 20 anos suspeito da prática de crimes de pornografia de menores. Os ilícitos terão sido cometidos desde março de 2024, recorrendo a diversas plataformas informáticas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, a investigação teve início após uma denúncia apresentada por uma entidade gestora de uma plataforma online de conteúdos para adultos, que detetou a publicação de material envolvendo abusos sexuais de menores.

Com base nessa denúncia, a PJ conseguiu “determinar que conteúdos ilícitos” desta natureza haviam sido partilhados a partir de acessos localizados em Portugal. As diligências subsequentes permitiram apurar que esses acessos estavam associados ao suspeito agora detido.

Durante as buscas efetuadas, os inspetores encontraram na posse do indivíduo “inúmeros ficheiros contendo material pornográfico envolvendo menores”, o que levou à sua detenção em flagrante delito.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades e proibição de acesso à internet.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 10 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)