PJ detém jovem em Matosinhos por suspeitas de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, em Matosinhos, um homem de 20 anos suspeito da prática de crimes de pornografia de menores. Os ilícitos terão sido cometidos desde março de 2024, recorrendo a diversas plataformas informáticas.

De acordo com a PJ, a investigação teve início após uma denúncia apresentada por uma entidade gestora de uma plataforma online de conteúdos para adultos, que detetou a publicação de material envolvendo abusos sexuais de menores.

Com base nessa denúncia, a PJ conseguiu “determinar que conteúdos ilícitos” desta natureza haviam sido partilhados a partir de acessos localizados em Portugal. As diligências subsequentes permitiram apurar que esses acessos estavam associados ao suspeito agora detido.

Durante as buscas efetuadas, os inspetores encontraram na posse do indivíduo “inúmeros ficheiros contendo material pornográfico envolvendo menores”, o que levou à sua detenção em flagrante delito.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades e proibição de acesso à internet.