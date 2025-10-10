Preços das casas disparam 73% na Madeira e 60% em Setúbal nos últimos quatro anos

Em antecipação às eleições autárquicas de 2025, a ERA Portugal divulgou uma análise ao preço médio dos imóveis em todos os distritos do país entre 2021 e 2025. O estudo revela um aumento generalizado dos preços da habitação, com recordes nas regiões metropolitanas e turísticas.

Nos últimos quatro anos, os maiores crescimentos do ticket médio dos imóveis registaram-se na Madeira (+73%), Setúbal (+60%), Viana do Castelo (+55%), Lisboa (+54%) e Faro (+45%).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Madeira lidera o ranking, com um preço médio de 281.824 euros em 2025, impulsionado pelo turismo residencial e pelo investimento estrangeiro, sobretudo no Funchal e no Caniço.

Em Setúbal, o preço médio atingiu 246.987 euros, representando um aumento de 60%, refletindo a forte procura habitacional e o efeito de proximidade com Lisboa. Na capital, o preço médio subiu 54%, fixando-se em 383.128 euros, consolidando Lisboa como o mercado imobiliário mais caro do país.

Já em Viana do Castelo (196.506€) e Faro (275.170€), o crescimento acentuado decorre do aumento do investimento turístico e da procura por segundas residências.

Atualmente, as regiões com preço médio superior a 200.000 euros são Lisboa, Madeira, Faro, Setúbal, Açores, Beja, Porto e Braga — um contraste marcante com 2021, quando apenas Lisboa ultrapassava essa fasquia.

Por outro lado, há regiões que se destacam pelo crescimento mais lento, ou até negativo do preço médio dos imóveis.

Em Viseu ocorreu uma variação negativa do preço, (-3%). Também a Guarda (+5%), Vila Real (+10%) e Castelo Branco (+19%) mostram crescimentos mais modestos, mas com potencial de valorização futura, à medida que novos perfis de compradores, como jovens famílias, começam a olhar para o interior como alternativa.

“O mercado imobiliário português continua a evidenciar uma forte dinâmica, especialmente nas regiões com maior atratividade turística e internacional”, sublinha a ERA Portugal no relatório.