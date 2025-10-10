Trabalhadores da Ágora Porto manifestam-se pela progressão de carreiras

Durante o mandato ainda vigente, "houve apenas uma ex-vereadora, a doutora Ilda Figueiredo, que nos deu a mão a determinada altura. Mas tirando isso, não vemos interesse em nos quererem ajudar", refere a sindicalista.

Os manifestantes escolheram o último dia de campanha eleitoral para as autárquicas para erguer a sua voz, na esperança de que o próximo mandato "tenha a nossa atenção, da forte determinação que continuamos a ter para continuar a nossa luta".

A dirigente refere que os trabalhadores estão em negociações com a Ágora desde 2020, e denuncia que o atual executivo, presidido por Rui Moreira, "não deu resposta às reivindicações".

Ana Sousa, professora num complexo de piscinas da Câmara do Porto e dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), explica à Renascença que os trabalhadores municipais protesta contra uma situação de precariedade na progressão de carreiras: "nós não temos uma carreira. Existem pessoas que trabalham na empresa há mais de 20 anos e ganham o mesmo salário que alguém que entrou no mês passado".

Os trabalhadores da empresa Ágora Porto, uma empresa pública da Câmara Municipal do Porto, manifestaram-se esta sexta-feira junto ao edifício da autarquia, na Praça da Trindade.

Nesta manifestação de funcionários públicos, Sérgio Aires, o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal do Porto, esteve presente para apoiar os trabalhadores. Em declarações aos jornalistas, o vereador denuncia que "este executivo que termina funções no domingo, aprovou o orçamento da Ágora para os próximos três anos", uma medida em que "o Bloco de Esquerda foi a única força política que votou contra".

Aires reflete que "a não ser que haja uma revolução no próximo executivo", as reivindicações "muito dificilmente vão ser atendidas, porque o orçamento está aprovado para os próximos três anos, e isso é mau por muitas razões, é mau também porque é um ato absolutamente fora da democracia".

O candidato bloquista refere ainda que não está apenas em causa o direito laboral laboral, mas também "a própria função da Ágora, do ponto de vista da cultura na cidade, ou seja, o próximo executivo vai ter que herdar um programa cultural para a cidade que já está aprovado".

Sérgio Aires admite tratar-se de "um truque da parte do executivo que está, e particularmente da vereadora responsável, Catarina Araújo, que conta voltar a ser a vereadora noutra força política, que já queria ter o seu trabalho feito, e já queria ter as suas clientelas todas também asseguradas".

Diana Ferreira, candidata da CDU à Câmara do Porto, também esteve presente na manifestação, e disse que as reivindicações dos funcionários municipais são uma bandeira "que há muito que a CDU defende", e aproveitou para referir que a coligação entre o Partido Comunista Português e o partido Ecologista Os Verdes "tem até no programa que apresenta nestas autarquias a defesa e o reforço dos direitos laborais dos trabalhadores municipais".

"Estes trabalhadores que têm contato direto com utentes, com crianças, com pessoas idosas que estão a praticar desporto ou então em atividades de cultura. E trabalhadores que, tendo esta importância na dinâmica e na vida da cidade, são profundamente desvalorizados pelo município", lamenta a candidata comunista.

O candidato do ADN à Câmara do Porto esteve também presente para defender "o direito à greve", num momento de união com todos os trabalhadores: "se há reivindicações que são justas, elas têm de ser, obviamente, atendidas".

Frederico Duarte diz ainda não compreender que cinco anos depois do início da luta laboral dos trabalhadores da Ágora, "ainda tenham hoje as mesmas reivindicações. Espero que não demore mais 5 anos ou 4 anos, um tempo de uma legislatura, a resolver um problema numa área tão crítica e sensível como é esta".