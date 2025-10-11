Calor em outubro. Temperaturas vão rondar 30.ºC nos próximos dias

11 out, 2025 - 15:12 • Beatriz Lopes , Miguel Marques Ribeiro
Os próximos dias vão ser de calor, indicam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
O meteorologista Pedro Sousa explica à Renascença que Portugal Continental vai "continuar com temperaturas acima da média". Em alguns locais, o termómetro vai mesmo "aproximar-se dos 30 graus e eventualmente até superar" essa barreira.
A passagem de uma massa de ar quente está a fazer subir as temperaturas em pleno mês de outubro. Assim, o tempo, de um modo geral, vai continuar a ser "de sol e com o vento do quadrante leste a trazer esta massa de ar quente até mais próximo do litoral", resume o técnico do IPMA,