  • Noticiário das 7h
  • 11 out, 2025
Dois homens detidos no Barreiro por tentativa de homicídio, tráfico de droga e posse de arma

11 out, 2025 - 00:10 • Lusa

Os dois suspeitos, de 17 e 33 anos, entraram na casa da vítima e atingiram-na com disparos de arma de fogo na "zona do cóccix". Homem de 45 anos "chegou a correr risco de vida".

Dois homens foram detidos na quarta-feira por fortes indícios de tentativa de homicídio, ocorrida em junho no Barreiro, no distrito de Setúbal, tráfico de droga e posse de arma proibida, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que os dois homens, de 17 e 33 anos, foram detidos no decurso de uma operação policial desenvolvida na quarta-feira pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Setúbal, em conjunto a PSP do Barreiro.

Segundo a PJ, em 21 de junho os dois homens entraram na casa da vítima, no Barreiro, e com disparos de arma de fogo atingiram-no na "zona do cóccix".

"A vítima, um homem de 45 anos, chegou a correr risco de vida", refere a PJ.

No âmbito do processo, indica ainda a PJ, além da detenção dos dois suspeitos, foram apreendidas duas armas de fogo e droga.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito da autoria do homicídio tentado ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, enquanto o outro homem ficou apenas com Termo de Identidade e Residência, acrescenta a PJ na nota.

