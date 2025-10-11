Menu
  • 11 out, 2025
Fogo na Póvoa de Lanhoso entrou em fase de resolução

11 out, 2025 - 16:53 • Redação com Lusa

O incêndio lavrou "numa zona de mato" e chegou a ser combatido por 130 operacionais.

O incêndio que deflagrou este sábado na freguesia de Brunhais, na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, já está dominado.

O reforço de meios acabou por ser decisivo para o combate às chamas. Chegaram a estar no terreno 7 meios aéreos (aviões e helicópteros) e mais de 130 operacionais.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Ave, o alerta para o fogo foi dado às 11h42.

As chamas lavraram "numa zona de mato" e não houve "habitações em risco".

No local permanecem 123 operacionais, apoiados por 4 meios aéreos e 36 veículos.

[Notícia atualizada às 16h52 com indicação de que o fogo se encontra dominado]

