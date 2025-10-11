Menu
  • Noticiário das 20h
  • 11 out, 2025
Novo ataque de orcas em Peniche. Cinco tripulantes resgatados, veleiro afundou

11 out, 2025 - 14:49 • Lusa com Redação

Em setembro, foi noticiado um ataque semelhante, também ao largo de Peniche, que obrigou ao resgate dos tripulantes de um veleiro.

Nos últimos meses foram registados vários ataques de orcas a veleiros na costa portuguesa. Foto: EPA
Cinco pessoas resgatadas ao largo de Peniche depois de ataque de orcas. Foto: Força Aérea Portuguesa/ D.R.
Helicóptero EH-101 Merlin, da Força Aérea Portuguesa. Foto: Força Aérea Portuguesa/D.R.
Um ataque de orcas a um veleiro ao largo de Peniche, que acabou afundado, obrigou ao resgate de cinco tripulantes, entre os quais três crianças, na tarde de sexta-feira, afirmou este sábado a Marinha.

Os cinco tripulantes, dois adultos (uma mulher portuguesa e um homem francês) e três crianças francesas, foram resgatados ao final da tarde de sexta-feira, numa operação coordenada pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

O veleiro, que estava a cerca de 90 quilómetros a sudoeste de Peniche, emitiu um alerta a reportar um ataque de orcas, "que danificou a embarcação levando à entrada de água". Os ocupantes foram obrigados a abandonar "a embarcação com recurso a uma balsa salva-vidas, sendo mais tarde recolhidas por um navio pesqueiro que se encontrava nas imediações", afima a Força Aérea em comunicado.

Na operação, estiveram empenhados uma fragata, uma estação salva-vidas da Capitania do Porto de Peniche e um helicóptero da Esquadra 751 - "Pumas", da Força Aérea, que transportou depois os tripulantes resgatados para terra, onde foram encaminhados para uma unidade hospitalar para assistência médica.

Vários ataques registados

Em setembro, foi noticiado um outro ataque de orcas ao largo de Peniche, que também obrigou ao resgate dos tripulantes de um veleiro.

Entre esse mês e outubro, foram registados outros ataques a veleiros junto à Costa da Caparica, concelho de Almada, e em Cascais, mas também a norte, com ataques noticiados junto a Viana do Castelo e Vila do Conde.

[Notícia atualizada às 17h02, com comunicado da Força Aérea]

