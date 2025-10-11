Novo ataque de orcas em Peniche. Cinco tripulantes resgatados, veleiro afundou

Um ataque de orcas a um veleiro ao largo de Peniche, que acabou afundado, obrigou ao resgate de cinco tripulantes, entre os quais três crianças, na tarde de sexta-feira, afirmou este sábado a Marinha.

Os cinco tripulantes, dois adultos (uma mulher portuguesa e um homem francês) e três crianças francesas, foram resgatados ao final da tarde de sexta-feira, numa operação coordenada pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

O veleiro, que estava a cerca de 90 quilómetros a sudoeste de Peniche, emitiu um alerta a reportar um ataque de orcas, "que danificou a embarcação levando à entrada de água". Os ocupantes foram obrigados a abandonar "a embarcação com recurso a uma balsa salva-vidas, sendo mais tarde recolhidas por um navio pesqueiro que se encontrava nas imediações", afima a Força Aérea em comunicado.