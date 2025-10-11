Participação israelita em evento médico internacional motiva protesto no Porto

Duas dezenas de manifestantes, entre os quais profissionais de saúde, juntaram-se este sábado para protestar contra a participação da Associação Médica Israelita na Assembleia Geral da World Medical Association (WMA), que está a ocorrer na cidade do Porto. Nas traseiras do hotel onde tinha lugar o evento médico, na zona do Freixo, os manifestantes mostravam as mãos pintadas de vermelho [a simular sangue], vestiam batas hospitalares e usavam um microfone e colunas de som para ler testemunhos de profissionais de saúde palestinos. Para a médica e ativista Lokas Cruz é importante começar por esclarecer que o cessar-fogo anunciado nos últimos dias "não implica que qualquer tipo de justiça tenha chegado à faixa de Gaza" onde há "uma destruição completa do sistema de saúde em ataques intencionais de Israel às instituições de saúde e a profissionais". Uma investigação "séria" sobre o "envolvimento de profissionais de saúde israelitas como atores de tortura nas prisões", a expulsão da Associação Médica Israelita da WMA, o apoio à reconstrução de toda a infraestrutura médica destruída em Gaza, a constituição de uma associação médica palestiniana e a criação de um canal anónimo para que médicos israelitas possam fazer denúncias são as "exigências" destes ativistas, naquele que é já o segundo dia de ações.

Na quarta-feira, especificou Lokas, também se juntaram em frente à Câmara Municipal do Porto para protestar contra o evento de abertura desta convenção médica, que junta representantes de todo o mundo. "Não há lugar para o genocídio na medicina", "1.500 profissionais de saúde assassinados" e "os médicos israelitas têm sangue nas mãos" eram algumas das frases inscritas em cartazes dos manifestantes. Contra uma medicina "neutra" Inês Mendonça, que ajudou à organização do protesto, especificou à Lusa que já vários profissionais de saúde que participam no evento lhes deram uma "palavra de apoio", como a delegação da Finlândia, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Sudão. "O bastonário da Ordem dos Médicos [Carlos Cortes] disse que não tinha recebido o nosso mail [de protesto] e depois deu-nos a oportunidade de escrever uma carta com as nossas ideias e com os nossos pedidos para esta Assembleia e foi isso que fizemos", acrescentou. O mesmo foi corroborado pela médica Beatriz Matos, que lamentou "a ausência de qualquer tipo de resposta" por parte da Ordem dos Médicos portuguesa. "Já não é a primeira vez que dirigimos alguma carta ou alguma ação à Ordem dos Médicos para falar sobre a Palestina e sobre o genocídio que está a acontecer em Gaza. E já a primeira vez foi em 2023, mas não houve qualquer resposta", garantiu, dizendo que "desta vez" acusaram a receção da carta enviada.