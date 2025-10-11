Menu
  • Noticiário das 20h
  • 11 out, 2025
Prisão preventiva para duas carteiristas detidas pela PSP e referenciadas em Espanha

11 out, 2025 - 19:11 • Lusa

As duas mulheres estão referenciadas pela prática de dezenas de crimes também em Espanha, bem como foram detetadas múltiplas identidades atribuídas às detidas em vários países europeus.

As duas mulheres carteiristas detidas pela PSP no Porto e também referenciadas pela prática de dezenas destes crimes em Espanha ficaram em prisão preventiva, indicou hoje aquela polícia.

A Polícia de Segurança Pública avançou que deteve, na quinta-feira, na baixa do Porto, duas mulheres estrangeiras, de 37 e 45 anos, pelo crime de furto por carteirista, depois de terem furtado bens pessoais a uma cidadã chinesa no valor de 130 euros. .

A PSP refere que, após diligências, verificou que as duas mulheres estão referenciadas pela prática de dezenas de crimes também em Espanha, bem como foram detetadas múltiplas identidades atribuídas às detidas em vários países europeus.

Fonte da PSP disse à Lusa que as duas mulheres ficaram em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, após terem sido presentes à autoridade judiciária competente.

