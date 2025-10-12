Menu
  12 out, 2025
Flores e Corvo com aviso amarelo devido a chuva na segunda-feira

12 out, 2025 - 15:07 • Lusa

O aviso termina à meia-noite de terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este domingo um aviso amarelo para segunda-feira para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores devido às previsões de chuva por vezes forte.

O aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo, por causa de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", estará ativo entre as 15h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira e as 00h00 locais de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

