Fogo de sábado na Póvoa de Lanhoso está extinto

O incêndio que deflagrou no sábado na Póvoa de Lanhoso e que envolveu oito meios aéreos foi dado como dominado ao final da tarde de sábado, não havendo indicação de risco de reacendimento, disseà Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, disse que no local do fogo, uma zona de mato na freguesia de Brunhais, ficaram operacionais até às 22h00 “em trabalhos de rescaldo”.

“Não há indicação de risco de reacendimento”, acrescentou.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave adiantou que o fogo, cujo alerta foi dado às 11h42, foi dado como dominado pelas 16h30.

No combate às chamas estiveram 130 operacionais, apoiados por 36 viaturas e oito meios aéreos (aviões e helicópteros).