ICC33 em Grândola reabre ao trânsito após acidente com dez feridos

O trânsito no Itinerário Complementar 33 (IC33), na zona de Grândola, foi retomado às 18h24 deste domingo devido a uma colisão entre quatro automóveis, com vários feridos, informou a Proteção Civil e a GNR.

A fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 16:34, ocorreu ao quilómetro 43,5 do IC33, na zona de Grândola, obrigando ao corte da via naquela zona.

O acidente envolveu quatro automóveis, adiantou a mesma fonte, precisando que o IC33 está cortado em ambos os sentidos.

Já a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral referiu à Lusa existirem vários feridos, sem precisar o número exato nem a gravidade.

As operações de socorro mobilizam os bombeiros das corporações de Grândola, Santiago do Cacém, Vila Nova de Santo André, Sines e Alcácer do Sal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 38 operacionais, apoiados por 17 veículos e um helicóptero.

Entre os meios no local, contam-se a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Santiago do Cacém, a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Alcácer do Sal e o helicóptero INEM sediado em Évora.

[Notícia atualizada às 19h55 para atualizar o número de feridos]