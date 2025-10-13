"Bullying é Para Fracos". PSP lança operação junto de alunos do básico e secundário

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta segunda-feira em todo o país a operação ""Bullying" é Para Fracos" dirigida aos alunos do ensino básico e secundário, bem como a professores e encarregados de educação.

Em comunicado, a PSP adianta que durante duas semanas serão intensificadas "as ações de sensibilização", realizadas através das suas Equipas do Programa Escola Segura (EPES), "sobre as temáticas do "bullying" e "cyberbullying" junto da comunidade escolar".

Com a campanha a PSP pretende "chamar a atenção para o impacto negativo que estes comportamentos têm na vida das vítimas, bem como para a importância de identificar comportamentos e sinais que permitam detetar, de forma precoce, vítimas que estejam a ser alvo destes fenómenos, promovendo assim a sua proteção e encaminhamento para as entidades competentes".

Segundo o comunicado, no ano letivo 2024/2025, a PSP realizou 6.336 ações de sensibilização sobre "bullying" e "cyberbullying" que contaram com a participação de mais de 131.200 alunos.

Durante esse período, as EPES registaram 2.791 ocorrências criminais, 130 das quais relacionadas com situações de "bullying" e 21 com situações de "cyberbullying", "representando um decréscimo residual em comparação com o ano letivo 2023/2024".

"Estas 151 ocorrências correspondem a 5,4% do total das ocorrências criminais verificadas no último ano letivo".

A PSP apela à denúncia de todas as situações de "bullying/cyberbullying" de que se tenha conhecimento e, numa tentativa de identificar as vítimas, aconselha os pais a estarem atentos a alterações de comportamentos ao nível alimentar ou do sono, bem como do rendimento escolar, ao desinteresse por atividades que as cativavam, mudança de amigos e tentativas e/ou ameaças de suicídio.

Deverão ainda prestar atenção a sinais como hematomas, cortes, arranhões, dores de cabeça e de barriga, material escolar danificado ou que desaparece, ansiedade/depressão, agressividade/timidez ou isolamento, acrescenta.

Segundo a PSP, não discriminar nem censurar as vítimas, inclui-las nas atividades do grupo e promover a sua autoestima pode ajudá-las.

"A operação pretende ainda assinalar o Dia Mundial de Combate ao "Bullying", que se celebra anualmente a 20 de outubro, relembrando que a luta contra este fenómeno não se cinge a uma data isolada nem a um grupo restrito de pessoas, tratando-se sim de uma luta diária e constante, cuja responsabilidade cabe a toda a comunidade".