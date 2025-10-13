Dois trabalhadores morrem em Lisboa após queda de andaime

Dois trabalhadores da construção civil morreram após caírem de um andaime numa obra na zona do Campo Grande, em Lisboa, ao final da manhã desta segunda-feira.



De acordo com o INEM, as vítimas são dois homens, com cerca de 30 anos, que caíram de uma altura de 20 metros.

O alerta às autoridades foi dado às 11h53 e o óbito foi declarado no local.

A PSP adianta que o acidente ocorreu na rua Professor António Flores.

Na operação de socorro estiveram envolvidas uma viatura médica de emergência e reanimação do INEM, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma de emergência médica, uma viatura dos bombeiros e ainda uma unidade móvel de intervenção psicológica em emergência, além de agentes da PSP.

As causas do acidente estão por apurar.