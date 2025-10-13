Elevador da Glória: Câmara ainda não criou fundo porque seguradoras estão a cobrir despesas

A Câmara de Lisboa ainda não constituiu o fundo municipal de apoio às vítimas do acidente com o elevador da Glória, porque neste momento as despesas estão a ser suportadas pelas seguradoras, afirmou esta segunda-feira o vice-presidente da autarquia. "O fundo é para fazer face a despesas das pessoas que foram vitimadas pelo acidente e aquilo que foi dito de uma forma inequívoca por parte do presidente da Câmara, e também pela minha parte, é que há disponibilidade total para constituir o fundo para despesas que sejam necessárias", afirmou Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), indicando que, neste momento, ainda não se verifica essa necessidade, uma vez que as seguradoras estão a suportar todas as despesas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O descarrilamento do elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal Carris, ocorreu no dia 3 setembro e provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades. O vice-presidente da Câmara de Lisboa falava no final de uma reunião extraordinária para atualização das informações sobre o acidente com o elevador da Glória, em que também esteve o presidente do executivo municipal, Carlos Moedas (PSD), mas que não prestou declarações aos jornalistas. A reunião foi agendada a pedido dos vereadores de PS, Livre, BE e Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), para obter "esclarecimentos sobre falsidades, omissões e incongruências".

O pedido era para uma reunião no dia 25 de setembro, mas o presidente da Câmara decidiu agendá-la para hoje, dia seguinte às eleições autárquicas, "para não partidarizar um tema que deve merecer todos os esclarecimentos técnicos". Depois desta terceira reunião extraordinária da Câmara de Lisboa sobre o acidente, que contou com o presidente da Carris, Pedro Bogas, o vereador do PS Pedro Anastácio destacou a prioridade de assegurar o apoio às vítimas e familiares. "O que nós queremos é garantias que está a haver esse compromisso total de apoiar as vítimas e os seus familiares e o que nos foi dito é que esse fundo não avançou, não sendo negada a vontade de ainda o implementar. O que foi dito é que, até ao momento, a seguradora tem assumido o pagamento de todas as despesas", declarou o socialista, considerando "positivo" que o apoio esteja a chegar às pessoas afetadas. O vice-presidente da Câmara reforçou que as seguradoras têm manifestado "uma disponibilidade total e um empenho grande" de responder às vítimas, afirmando que "não há aqui qualquer ponderação económica ou financeira ou contratual por parte das seguradoras" e que a seguradora principal, a Fidelidade, tem assumido a responsabilidade. "Aproveito para dizer que a cobertura por lei exigida a Carris são 7,5 milhões de euros de euros, mas a Carris tem contratualizado, porque pagou para isso, uma cobertura até 50 milhões de euros, portanto temos uma cobertura ampla. Todas as despesas das pessoas estão asseguradas. Vai ser assegurada uma indemnização, naturalmente percorrendo os passos que forem necessários, mas sei que nalguns casos já estarão até a ser diligenciadas possibilidades de acordo", adiantou Filipe Anacoreta Correia.