Navio da Marinha disparou acidentalmente um tiro de canhão

13 out, 2025 - 13:50 • Liliana Monteiro , João Malheiro
Um navio da Marinha disparou acidentalmente uma munição sem carga explosiva de um canhão, esta segunda-feira, nos Açores.
O incidente aconteceu durante verificações dos sistemas de armas do navio, no âmbito dos preparativos de largada para o mar para cumprir a missão de vigilancia da costa, pesca e salvamento maritimo que lhe está agora atribuída.
Em comunicado, a Marinha refere que ninguém ficou ferido com o disparo acidental do navio NRP Viana do Castelo, mas que há danos materiais a registar num navio de tráfego local atracado no porto de Ponta Delgada.
A Marinha já iniciou um processo de averiguações, com vista ao apuramento das causas deste incidente.
Ao que a Renascença apurou não é um incidente fácil de acontecer, o que leva a que a guarnição mantém-se a bordo e em funções até se apurar o que verdadeiramente aconteceu.