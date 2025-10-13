Menu
  • Noticiário das 15h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
Acidente

Navio da Marinha disparou acidentalmente um tiro de canhão

13 out, 2025 - 13:50 • Liliana Monteiro , João Malheiro

Disparo danificou um navio atracado no porto de Ponta Delgada, mas não fez feridos.

Um navio da Marinha disparou acidentalmente uma munição sem carga explosiva de um canhão, esta segunda-feira, nos Açores.

O incidente aconteceu durante verificações dos sistemas de armas do navio, no âmbito dos preparativos de largada para o mar para cumprir a missão de vigilancia da costa, pesca e salvamento maritimo que lhe está agora atribuída.

Em comunicado, a Marinha refere que ninguém ficou ferido com o disparo acidental do navio NRP Viana do Castelo, mas que há danos materiais a registar num navio de tráfego local atracado no porto de Ponta Delgada.

A Marinha já iniciou um processo de averiguações, com vista ao apuramento das causas deste incidente.

Ao que a Renascença apurou não é um incidente fácil de acontecer, o que leva a que a guarnição mantém-se a bordo e em funções até se apurar o que verdadeiramente aconteceu.

Tópicos
