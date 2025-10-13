Menu
Acidente

Restabelecida circulação ferroviária na Mealhada após atropelamento mortal

13 out, 2025 - 14:44 • Lusa

A+ / A-

Um jovem de 23 anos morreu esta segunda-feira hoje na sequência de um atropelamento ferroviário na estação da Mealhada, que obrigou ao corte da circulação na linha do Norte, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A circulação na ferrovia que liga Lisboa ao Porto, ficou interrompida no sentido norte-sul, mas já foi restabelecida.

O alerta para o acidente foi dado às 09h01 e, mais tarde, a vítima não resistiu e acabou por morrer no local, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, em declarações à agência Lusa.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários da Mealhada (distrito de Aveiro) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

