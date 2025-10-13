Ruas da Galeria de Paris e Cândido dos Reis na baixa do Porto vão ser pedonais

As ruas da Galeria de Paris e Cândido dos Reis, no centro histórico do Porto, vão passar a ser pedonais após uma intervenção que arranca esta segunda-feira e tem a duração prevista de seis meses, anunciou a Câmara Municipal.

De acordo com um comunicado enviado às redações, a autarquia ainda liderada pelo independente Rui Moreira refere que a intervenção arranca esta segunda-feira "na Rua de Cândido dos Reis e terá uma duração estimada de dois meses", mas "até ao final do mês, e com um prazo de execução de seis meses, dada a maior complexidade técnica, os trabalhos alargam à Rua da Galeria de Paris".

Em causa estão "duas intervenções de requalificação no coração da baixa da cidade, na zona da Movida, para transformar as ruas Cândido dos Reis e Galeria de Paris em espaços prioritariamente pedonais", estando a obra a cargo da empresa municipal Gestão e Obras do Porto (GO Porto).

Segundo a autarquia, "a data de arranque das intervenções foi definida em articulação com os comerciantes locais para reduzir constrangimentos durante o período de maior afluência turística e comercial durante o verão", assegurando que "durante o período de obras o comércio local manter-se-á em funcionamento, garantindo a vitalidade diurna e noturna da zona".

A intervenção na Rua Cândido dos Reis "corresponde à segunda fase de uma empreitada de pedonalização do centro histórico, que já incluiu as ruas de Santa Teresa e da Fábrica" e prevê "o levantamento e reposição do pavimento da via ao nível dos passeios, a remoção dos dissuasores e o redimensionamento das caldeiras das árvores, ajustando-as à dimensão atual das raízes", com custo de 251 mil euros.

"O espaço passará a ser predominantemente pedonal, mantendo a coexistência entre peões e veículos autorizados, tal como nas ruas já requalificadas", pode ler-se nos documentos, e "a reorganização do pavimento e a sobrelevação da faixa de rodagem reforçarão a continuidade urbana da zona, uniformizando materiais e cotas até aos cruzamentos adjacentes".

Quanto à Rua da Galeria de Paris, cujo arranque da obra está previsto para o final deste mês, será objeto "de uma requalificação profunda, com um prazo de execução de 180 dias", transformando a artéria "numa rua com melhores condições para a circulação pedonal, mas também vai intervir em infraestruturas enterradas, como a rede de saneamento, os ramais de águas pluviais e a infraestrutura do Porto Digital".

"O projeto resgata o desenho histórico do início do século XX, recriando o padrão da antiga Praça de D. Pedro — atual Praça da Liberdade --- em calçada portuguesa de pedra branca e negra", mas "os passeios existentes em cubo miúdo de granito e calcário serão preservados e integrados no novo desenho, e as antigas áreas de estacionamento passam a espaço pedonal".