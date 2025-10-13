Semana começa com sol, mas vem chuva no fim de semana

A semana vai começar com sol, mas a partir de sábado chega o mau tempo.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipam uma semana bastante consistente, com sol e temperaturas amenas, em todo o continente.

No entanto, a partir de sábado, haverá um aumento drástico na precipitação, iniciando assim um ciclo de descida das temperaturas e de chuva regular.

Já no Arquipélago da Madeira, a semana será totalmente chuvosa, prevendo-se bastante precipitação, em particular, para quinta-feira e sexta-feira.

Um cenário semelhante regista-se no Arquipélago dos Açores, que também vão ter muita chuva, mas registam temperaturas mais elevadas.