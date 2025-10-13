Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Metereologia

Semana começa com sol, mas vem chuva no fim de semana

13 out, 2025 - 07:22 • João Malheiro

Arquipélagos de Madeira e Açores vão ter chuva a semana toda.

A+ / A-

A semana vai começar com sol, mas a partir de sábado chega o mau tempo.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipam uma semana bastante consistente, com sol e temperaturas amenas, em todo o continente.

No entanto, a partir de sábado, haverá um aumento drástico na precipitação, iniciando assim um ciclo de descida das temperaturas e de chuva regular.

Já no Arquipélago da Madeira, a semana será totalmente chuvosa, prevendo-se bastante precipitação, em particular, para quinta-feira e sexta-feira.

Um cenário semelhante regista-se no Arquipélago dos Açores, que também vão ter muita chuva, mas registam temperaturas mais elevadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 13 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)