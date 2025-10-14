Menu
  • Noticiário das 11h
  • 14 out, 2025
Caso Spinumviva. PGR nega qualquer divergência com procuradores

14 out, 2025 - 11:01 • João Cunha , Olímpia Mairos

Após notícias que davam conta de insistentes pedidos dos magistrados para a abertura de um inquérito formal, Amadeu Guerra assegurou, esta manhã, que não há qualquer conflito interno.

O Procurador-Geral da República (PGR), Amadeu Guerra, garantiu que não existe qualquer divergência entre a instituição e os procuradores do Ministério Público relativamente ao caso Spinumviva.

Após notícias que davam conta de insistentes pedidos dos magistrados para a abertura de um inquérito formal, Amadeu Guerra assegurou, esta manhã, que não há qualquer conflito interno.

“Tem havido comentários na comunicação social relativamente à existência de um eventual diferendo entre o Procurador-Geral e os magistrados do DCIAP. É para vos dizer que não há qualquer diferendo entre nós”, afirmou Amadeu Guerra.

O Procurador-Geral da República afirmou ainda que estão “determinados em acabar essa averiguação preventiva e, portanto, é isto que queremos fazer, mas não há qualquer diferente entre mim e os magistrados do DCIAP”.

As declarações foram feitas à margem de uma conferência nas instalações da Polícia Judiciária. Ao seu lado estava Rui Cardoso, diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que corroborou a posição.

“Não há qualquer divergência, sintonia total. Estamos a fazer o nosso trabalho com seriedade, com toda a objetividade, tentando terminá-lo o mais depressa possível. Estamos nesta altura, como acabou de dizer o sr. Procurador-Geral, a analisar a documentação, entretanto, recebida de diversas entidades”, confirmou Rui Cardoso.

