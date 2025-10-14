Comboio albaroou carro e fez um morto na Linha do Oeste

Um comboio embateu contra um carro ligeiro e provocou um morto esta terça-feira, na Linha Oeste.

A vítima "acabou por morrer no local", disse o comandante dos Bombeiros de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, à agência Lusa.

Pelas 09h40, um veículo ligeiro de passageiros foi abalroado por um comboio na linha ferroviária do Oeste, entre Torres Vedras e o Bombarral, e provocou um ferido considerado grave, que veio a morrer.

A vítima foi assistida no local pela tripulação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.

A estrutura da ferrovia e o comboio não têm danos, de acordo com a mesma fonte. As causas do acidente são ainda desconhecidas.

