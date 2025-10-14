Comboio Intercidades perde carruagem durante viagem entre Lisboa e Faro

Um comboio Intercidades da CP perdeu uma das suas carruagens durante a viagem entre Lisboa e Faro, esta segunda-feira, devido à rotura do engate que a unia ao resto da composição.

O incidente ocorreu entre Grândola e Canal Caveira e envolveu o comboio que partiu da estação do Oriente às 14h02, com chegada prevista a Faro às 17h35. Não há registo de feridos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o jornal Público, a causa do incidente estará relacionada com uma falha de manutenção. O engate que ligava duas carruagens partiu-se, provocando a separação de uma delas.

De acordo com os procedimentos de segurança, quando se verifica uma rotura na conduta geral de freio — que liga todas as carruagens — o sistema aciona automaticamente a imobilização do comboio. Foi o que aconteceu neste caso, levando à suspensão temporária da circulação ferroviária entre Grândola e Canal Caveira.

A circulação foi retomada cerca das 18h00. O Intercidades, incluindo a carruagem que se tinha separado, acabou por ser rebocado até à estação de Grândola por um comboio de mercadorias. Para o efeito, este último teve de interromper o percurso entre Setúbal e as minas de Neves Corvo e descarregar previamente os vagões que transportava.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.

O Público acrescenta ainda que cerca de uma em cada cinco carruagens dos comboios Intercidades se encontra atualmente fora de serviço, aguardando manutenção ou reparação de avarias.