"Dia crítico" no aeroporto de Lisboa com passageiros a esperar mais de 90 minutos, informa PSP

A PSP reconheceu que esta terça-feira está a ser “um dia crítico” no aeroporto de Lisboa, com os passageiros fora da União Europeia (UE) a esperarem mais de 90 minutos nas partidas e chegadas devido ao novo sistema de controlo.

“Hoje, sem sombra de dúvida está a ser um dia crítico”, disse à Lusa o diretor nacional-adjunto da PSP e responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), João Ribeiro, avançando que de manhã havia filas no aeroporto Humberto Delgado com os cidadãos de fora da UE a terem que esperar mais de 90 minutos nas partidas e chegadas.

Desde domingo que está em funcionamento em Portugal e restantes países do espaço Schengen o novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários em que as entradas e saídas de viajantes de países terceiros passam a serem registadas eletronicamente, com indicação da data, hora e posto de fronteira, substituindo os tradicionais carimbos nos passaportes.