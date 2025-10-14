Menu
Crime

Homem detido por tentar matar a mulher e o filho na Póvoa de Lanhoso

14 out, 2025 - 13:39 • Olímpia Mairos

Suspeito de 36 anos terá disparado contra a esposa e a criança de três anos dentro de casa.

A+ / A-

Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR), no concelho de Póvoa de Lanhoso, por suspeitas de tentativa de homicídio qualificado, violência doméstica e detenção de arma proibida.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, os factos “ocorreram ao final da tarde do passado dia 11 de outubro, no interior da residência de família, altura em que o suspeito efetuou dois disparos com arma de fogo, calibre 6,35mm, na direção da esposa e de um dos filhos do casal, com apenas três anos, que se encontrava no colo da mãe”.

Um dos tiros “atingiu mesmo a criança numa perna e o outro passou a escassos centímetros da cabeça da mulher, de 37 anos”, lê-se no comunicado, enviado à Renascença.

Mãe e filhos conseguiram fugir e pedir ajuda

Após os disparos, a mulher conseguiu fugir de casa com os filhos e pedir ajuda na GNR de Póvoa de Lanhoso. Foram acionados meios de socorro para prestar assistência ao menor ferido e enviada uma patrulha para o local da ocorrência.

Perante os factos comunicados à Polícia Judiciária, e com base em provas testemunhais e materiais recolhidas, foi determinada a detenção do suspeito fora de flagrante delito.

O homem será presente ao Tribunal Judicial de Guimarães, onde o juiz de instrução criminal decidirá as medidas de coação a aplicar.

