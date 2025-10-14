Luís Neves: "A defesa da privacidade não pode pôr em causa a reação da Justiça"

Atualmente, e em cumprimento da lei, sempre que há suspeitos da prática de crimes graves, a Judiciária e o Ministério do Público "tem de ir a um juiz de instituição criminal pedir essa informação". Havendo outra forma de aceder aos metadados, a Judiciária teria mais elementos para poder identificar os alegados autores desses crimes, e de uma forma mais rápida.

"Resolve-se com uma interpretação distinta, não estou a dizer que seja do nosso Tribunal Constitucional que fez a interpretação que podia fazer, face à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que declarou nula uma determinada diretiva que nos permitia a nós trabalhar. Nós não queremos ter acesso à informação sobre o cidadão que é cumpridor. Queremos é ter acesso à informação daqueles que são suspeitos da prática de crimes graves ", sublinha.

Impedido de aceder a metadados para mais rapidamente poder recolher prova contra suspeitos de crimes, o diretor Nacional da Polícia Judiciária lamenta que a inconstitucionalidade desta lei, determinada há 2 anos, tenha descurado questões de segurança, privilegiando a privacidade dos cidadãos. Luís Neves tem esperança que se possa reverter este dossier, porque, diz, a questão tem solução.

Por isso, o diretor nacional da Judiciária adianta que o que gostaria era de "regressar ao momento anterior à declaração de inconstitucionalidade da lei, que permite ter acesso aos metadados.

"Durante muito tempo, nós tivemos acesso da forma permitida a essa informação, fizemos o nosso trabalho e ninguém ficou devassado na sua privacidade, exceto quando é suspeito".

Apesar de difícil, Luís Neves acredita que um dia, a lei será revertida.

"Claro que acredito, sou muito otimista. A defesa total e intransigível da privacidade não pode pôr em causa a segurança dos nossos países, não pode pôr em causa a reação da justiça, porque isso depois tem um efeito contrário. Portanto, tem que haver equilíbrio nesta temática".

Ainda para mais quando as organizações criminosas "têm cada vez mais meios, mais tecnologia, têm muito dinheiro para pagar os melhores "experts", e nós, polícias e magistrados que combatemos o crime, estamos "estanquisados" nos meios legais para os combater".

Uma outra questão que se levanta na Europa, "e que não é tabu para ninguém", é como ter acesso às comunicações encriptadas.

"Nós, quando temos interceções telefónicas, ouvimos os criminosos dizer para se falar por outras vias. Há de facto uma luta muito grande para se ter acesso às comunicações encriptadas. O que é certo é que o avanço do crime, a complexidade do crime, a violência do crime, um dia vai colocar-nos a todos no caminho de termos acesso a esses meios de obtenção de prova", acredita Luís Neves.

Apesar das dificuldades em aceder a metadados dos suspeitos, a Unidade de Cibercrime da PJ deteve este ano 250 suspeitos de crimes informáticos, detetando vinte "modus operandi" diferentes, usados por estes criminosos.

"Há um crescendo deste tipo de crimes", garante o diretor nacional da Judiciária, instituição que "tem feito uma grande aposta na especialização em novos meios humanos, em muita tecnologia que nos permite, de facto, enfrentar este flagelo". Só este ano, explica, "na área do cibercrime, detivemos 250 suspeitos destes crimes". Muitos deles, e perante o que é possível imputar, "com dezenas e dezenas de crimes cometidos".