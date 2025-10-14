"Material é velho e não há peças". Perda de carruagem de intercidades da CP é "inédita"

A Comissão de Trabalhadores da Comboios de Portugal (CP) diz que é "inédito" o acidente com um comboio intercidades da CP, que esta segunda-feira perdeu uma das suas carruagens quando fazia a viagem entre Lisboa e Faro.

À Renascença, Catarina Cardoso garante que "a empresa tem um plano de manutenção para todo o seu material circulante" e acrescenta que "os comboios andam ao serviço cumprindo esse plano de manutenção", embora assuma que existem problemas nas oficinas da CP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Nós temos, de facto, um problema de falta de pessoas e também falta de peças", admite.

"Os comboios são muito velhos" e "é difícil" garantir a sua manutenção em tempo útil, muito pela falta de autonomia da CP para comprar peças.