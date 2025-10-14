Menu
Comissão de Trabalhadores da CP

"Material é velho e não há peças". Perda de carruagem de intercidades da CP é "inédita"

14 out, 2025 - 16:29 • Jaime Dantas

Em declarações à Renascença, a Comissão de Trabalhadores da CP afasta a ideia de que falta de manutenção do material circulante esteja na origem do acidente.

A+ / A-

A Comissão de Trabalhadores da Comboios de Portugal (CP) diz que é "inédito" o acidente com um comboio intercidades da CP, que esta segunda-feira perdeu uma das suas carruagens quando fazia a viagem entre Lisboa e Faro.

À Renascença, Catarina Cardoso garante que "a empresa tem um plano de manutenção para todo o seu material circulante" e acrescenta que "os comboios andam ao serviço cumprindo esse plano de manutenção", embora assuma que existem problemas nas oficinas da CP.

"Nós temos, de facto, um problema de falta de pessoas e também falta de peças", admite.

"Os comboios são muito velhos" e "é difícil" garantir a sua manutenção em tempo útil, muito pela falta de autonomia da CP para comprar peças.

"O último presidente da empresa, Nuno Freitas, demitiu-se precisamente na sequência de ter estado muitos meses à espera de uma autorização da tutela para comprar uma peça que era vital. Sem aquela peça, os comboios paravam", recorda.

Acresce ainda o "número insuficientes de pessoas nas oficinas" que levam a que as carruagens "fiquem mais tempo nas oficinas".

Numa nota enviada à Renascença, a CP "reforça que as manutenções periódicas de todo o material circulante são escrupulosamente executadas pela empresa" e avança "já ter dado início a um inquérito para apurar possíveis causas e possíveis ações de melhoria".

Saiba Mais
