  Noticiário das 22h
  14 out, 2025
Morreu o professor Carlos Costa, marido de Graça Freitas

14 out, 2025 - 22:46 • Redação

Carlos Costa foi docente na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade NOVA de Lisboa.

O professor Carlos Costa, marido da antiga diretora-geral da Saúde Graça Freitas, morreu esta terça-feira, vítima de ataque cardíaco.

Carlos Costa foi docente na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade NOVA de Lisboa, entre 1987 e 2023.

Foi também Subdiretor da ENSP NOVA, Diretor do Departamento de Políticas e Gestão do Sistema de Saúde e membro do Conselho Científico.

A Direção da Escola Nacional de Saúde Pública já manifestou pesar pela morte de Carlos Costa.

"Ao longo do seu percurso académico, o Professor Carlos Costa destacou-se pela dedicação ao ensino e à formação de várias gerações de administradores hospitalares, tendo igualmente exercido funções como Diretor do Curso de Especialização em Administração Hospitalar", sublinha a instituição, em comunicado.

O docente "marcou todos quantos com ele trabalharam ou aprenderam, estimulando o pensamento independente, a análise crítica, a autonomia e o rigor intelectual", sublinha a nota.

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO Lisboa) também publicou uma mensagem de condolências nas redes sociais.

"Ao longo do seu percurso académico e profissional, o Professor Carlos Costa distinguiu-se pela sua dedicação e competência, tendo exercido funções como Professor Auxiliar do Departamento de Políticas e Gestão do Sistema de Saúde e membro do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte", refere o IPO de Lisboa.

O velório realiza-se na próxima sexta-feira, pelas 10h00, do centro funerário junto à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, adianta o Correio da Manhã. Às 14h00, o corpo segue para o crematório dos Olivais.

