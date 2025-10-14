PJ detém cidadão estrangeiro por suspeitas de abusar sexualmente de enteada menor

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um homem de 28 anos fortemente suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, tendo como vítima a filha menor da sua atual companheira.

Em comunicado, enviado à Renascença, a PJ indica que “os alegados abusos, que constituem atos sexuais de relevo, ter-se-ão iniciado no início do corrente ano em Arganil, em contexto de coabitação e prolongaram-se até ao passado mês de setembro, tendo a vítima, à data do início dos factos, 11 anos de idade”.

A investigação teve origem numa denúncia apresentada por uma familiar junto da PSP, após esta ter tomado conhecimento dos alegados abusos durante um passeio familiar realizado em Braga, onde todos se encontravam alojados. A denúncia levou à imediata comunicação à PJ, que assumiu a investigação.

Face à prova recolhida, à necessidade de proteger a menor e “à forte possibilidade de o suspeito se ausentar do país”, as autoridades procederam à detenção do indivíduo fora de flagrante delito.

O detido, cidadão estrangeiro, está a ser presente às autoridades judiciárias no Tribunal Judicial de Coimbra para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.