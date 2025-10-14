Planeada a abertura de 18 Lojas do Cidadão em 18 novos municípios até junho de 2026

O secretário de Estado para a Digitalização disse hoje que vão ser abertas 18 Lojas do Cidadão em 18 municípios novos até junho, entre os quais Barrancos e Ourém, e 16 Espaços Cidadão em distritos do interior.

Bernardo Correia falava na comissão parlamentar da Reforma do Estado e Poder Local, no âmbito de uma audição regimental.

Na sua intervenção, o governante elencou o plano de reforço de presença das Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão.

"Até junho de 2026 vamos abrir 18 Lojas de Cidadão em 18 municípios novos", referiu o governante, elencando: Alandroal, Alijó, Almada, Barrancos, Cartaxo, Constância, Tondela, Vouzela, Caldas da Rainha, Lousada, Maia, Oeiras, Olhão, Ourém, Póvoa de Lanhoso, São João da Pesqueira, Vieira do Minho e Fafe.

O secretário de Estado disse ainda que se fosse possível tentaria acrescentar Vendas Novas e Guimarães.

Em termos de Espaços de Cidadão, "queremos acrescentar 16 abertos em distritos do interior: Guarda, Beja, Portalegre, Bragança, Vila Real, Viseu, Castelo Branco e Évora", prosseguiu.

"Vão passar a haver muito poucos municípios sem Espaço Cidadão", acrescentou o governante, salientando que há protocolos estabelecidos para instalação destes Espaços em sete municípios que neste momento não têm nenhum.

São eles Alijó, Barrancos, Bragança, Celorico da Beira, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Vila Flor.