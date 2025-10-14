Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sol vai brilhar, mas pode haver chuviscos no extremo Norte

14 out, 2025 - 07:10 • Olímpia Mairos

Nos Açores, todas as ilhas encontram-se sob aviso amarelo até às 18h00, devido à previsão de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.

A+ / A-

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu pouco nublado ou limpo, com um aumento temporário da nebulosidade no interior Norte e Centro durante a tarde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Poderão ocorrer aguaceiros dispersos nas zonas montanhosas do extremo Norte ao longo da tarde. O vento será em geral fraco de leste, tornando-se norte/noroeste no período da tarde. Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 11 °C em Braga e Bragança e os 16 °C em Faro. As máximas oscilarão entre os 23 °C em Viana do Castelo, Viseu e Guarda e os 30 °C em Beja e Évora.

Nos Açores, todas as ilhas encontram-se sob aviso amarelo até às 18h00, devido à previsão de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 14 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)