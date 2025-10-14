Sol vai brilhar, mas pode haver chuviscos no extremo Norte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu pouco nublado ou limpo, com um aumento temporário da nebulosidade no interior Norte e Centro durante a tarde.

Poderão ocorrer aguaceiros dispersos nas zonas montanhosas do extremo Norte ao longo da tarde. O vento será em geral fraco de leste, tornando-se norte/noroeste no período da tarde. Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 11 °C em Braga e Bragança e os 16 °C em Faro. As máximas oscilarão entre os 23 °C em Viana do Castelo, Viseu e Guarda e os 30 °C em Beja e Évora.

Nos Açores, todas as ilhas encontram-se sob aviso amarelo até às 18h00, devido à previsão de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada.