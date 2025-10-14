"Uma vez por ano, num dia?" Formação de tiro da PSP “não vai ao encontro das necessidades”, defende ASPP

“A formação que está a ser dada de há uns anos a esta parte não tem tido a adaptação necessária para o que são as alterações das dinâmicas sociais e nova complexidade do serviço policial”, diz à Renascença Paulo Santos, Presidente da Associação Sindical dos Profissionais e Polícia (ASPP).

Numa altura em que arranca o julgamento do agente acusado do homicídio de Odair Moniz na Cova da Moura, levanta-se de novo a questão da formação de tiro dos agentes da PSP.

“Muitos colegas queixam-se, dizem que para o que é a realidade do dia a dia devia haver uma proximidade grande entre o agente portador de arma e a arma de fogo. Temos legislação e obrigações, mas depois não temos o mais necessário, que é a prática regular”.

A cada dois anos há certificação de porte de arma e anualmente uma formação de tiro para todos os policias que a tenham. “Uma vez por ano, num dia, têm formação teórica de manhã e prática à tarde, um dia em 365 por ano, achamos muito pouco para as necessidades”.

O tipo de formação, diz, tem de evoluir ainda mais. “Faz sentido em termos policiais e operacionais manter formação com alvos estáticos, apostando na precisão, modelo desajustado às ocorrências? Faz sentido só o patrulheiro fazer uma vez por ano formação? Era importante formação mais regular”.