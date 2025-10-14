"Uma vez por ano, num dia?" Formação de tiro da PSP “não vai ao encontro das necessidades”, defende ASPP

14 out, 2025 - 06:30 • Liliana Monteiro
“A formação que está a ser dada de há uns anos a esta parte não tem tido a adaptação necessária para o que são as alterações das dinâmicas sociais e nova complexidade do serviço policial”, diz à Renascença Paulo Santos, Presidente da Associação Sindical dos Profissionais e Polícia (ASPP).
Numa altura em que arranca o julgamento do agente acusado do homicídio de Odair Moniz na Cova da Moura, levanta-se de novo a questão da formação de tiro dos agentes da PSP.
“Muitos colegas queixam-se, dizem que para o que é a realidade do dia a dia devia haver uma proximidade grande entre o agente portador de arma e a arma de fogo. Temos legislação e obrigações, mas depois não temos o mais necessário, que é a prática regular”.
A cada dois anos há certificação de porte de arma e anualmente uma formação de tiro para todos os policias que a tenham. “Uma vez por ano, num dia, têm formação teórica de manhã e prática à tarde, um dia em 365 por ano, achamos muito pouco para as necessidades”.
O tipo de formação, diz, tem de evoluir ainda mais. “Faz sentido em termos policiais e operacionais manter formação com alvos estáticos, apostando na precisão, modelo desajustado às ocorrências? Faz sentido só o patrulheiro fazer uma vez por ano formação? Era importante formação mais regular”.
A juntar ao problema do tipo de formação está ainda a idade da maioria dos agentes, afirma Paulo Santos.
“Alguém está preocupado com cerca de quatro mil policias entre os 55 e os 60 anos? Será que têm a mesma aptidão psicológica e física em contextos mais difíceis? Isto é uma variável interessante para discutir”, defende.
Na relação com a arma, sublinha, há algo fundamental. “O polícia quando é chamado a recorrer à arma não pode estar em ansiedade e medo, ele é um ser humano como os outros, mas só concebemos melhor o uso da arma se houver destreza psicológica da parte do agente e isso é adquirido com o uso em modo de treino. Temos de estar mais preparados, e à vontade, e isso adquire-se com treino”.
As formações em dias de folga, ou longe da área de atuação, são contraproducentes, diz o responsável.
“Temos tido muitos problemas ao nível das munições e tempo disponível para fazer a formação. Colocam-se policias em formação em dias de folga. Há sítios onde os colegas andam 160 kms para dar formação de tiro. Não é equilibrado”, sublinha.
Paulo Santos alerta que o serviço policial está diferente e é cada vez mais arriscado. “A atuação da policia hoje é diferente e é preciso dar meios para este novo enquadramento do modelo de policiamento, que é mais de reação do que de proximidade”.