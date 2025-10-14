Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vitória inédita do PS. "Viseu precisava de ar fresco"

14 out, 2025 - 12:15 • Ana Fernandes Silva

Nas ruas da cidade as vozes espelham os resultados de domingo: taco a taco. Ainda assim, a maioria sentia uma "certa saturação e vontade de mudança".

A+ / A-
Ouça a reportagem de Ana Fernandes Silva sobre a mudança autárquica em Viseu
Ouça a reportagem de Ana Fernandes Silva sobre a mudança autárquica em Viseu

Ainda se ouvia o cantarolar dos pássaros e já o senhor Fernando estava na paragem de táxis do Jardim de Santa Cristina à espera do primeiro cliente da manhã.

Ao lado, está um edifício com um enorme cartaz verde do Partido Socialista (PS) e a imagem do novo presidente da câmara de Viseu, João Azevedo.

É praticamente impossível não reparar no cartaz tal é a dimensão. E certo é que a cor não deverá ter sido escolhida ao acaso: para muitos, reflete a esperança que depositaram no novo autarca no passado dia 12 e para João Azevedo signfica a mensagem de esperança que queria transmitir aos eleitores.

Voltamos ao senhor Fernando. O taxista que tão bem conhece "os cantos à casa" acredita que “as pessoas já perspetivam esta mudança” em Viseu, porque "foram muitos anos de Fernando Ruas” e já “havia uma certa saturação e vontade de mudança”.

Mas, afinal, o que levou os viseenses a viraram à esquerda depois de vestiram o laranja nos últimos 36 anos?
Para o senhor Fernando a resposta é simples: “A necessidade das pessoas terem alguém com uma visão diferente para a cidade.
“O tempo do Dr. Fernando Ruas já terá passado e é tempo de dar a oportunidade aos mais novos”, considera.
Ao percorrer as ruas do centro da cidade no silêncio do nascer do sol, percebemos que a vontade de mudança é comum a tantos outros viseenses.
Já estava na altura de sair”, declara Albertino Santos com um sorriso no rosto, sobre a derrota de Fernando Ruas.
“Acho que já se estava a arrastar muito esta liderança, a mudança era necessária”, sublinha.
Na Rua Formosa, ainda se sentia o frio matinal do outono, inesperadamente, quente dos últimos dias, e Cátia já abria as portas da Casa da Sorte. Sorri quando questionada sobre a nova líderança. “Viseu precisava de ar fresco”, diz. Quanto ao que irá trazer o futuro, "não podemos falar antes do tempo”.
Há um sentimento de surpresa que é comum a praticamente toda a população ou não tivesse sido a autarquia governada à direita desde 1976: primeiro pelo CDS e, desde há 36 anos, pelo PSD.
Mas, se para uns a mudança é boa e positiva para o futuro da cidade, para outros “era preciso estabilidade” e, para isso, Alexandre “preferia que se mantivesse” Fernando Ruas.

À porta dos CTT na Rua do Comércio, Isabel admite que "esperava que ganhasse o Ruas que já fez muito pela cidade".

As opiniões dividem-se nas ruas de Viseu à semelhança do que aconteceu nas urnas no deia 12 de outubro. Apesar de serem resultados taco a taco, um saiu vencedor: o PS que venceu com 42,2% dos votos, contra os 40,8% do PSD.

Dois dias depois ainda se fala em Viseu na inédita vitória do Partido Socialista nas eleições autárquicas.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 14 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)