Vitória inédita do PS. "Viseu precisava de ar fresco"

Ainda se ouvia o cantarolar dos pássaros e já o senhor Fernando estava na paragem de táxis do Jardim de Santa Cristina à espera do primeiro cliente da manhã.

Ao lado, está um edifício com um enorme cartaz verde do Partido Socialista (PS) e a imagem do novo presidente da câmara de Viseu, João Azevedo.

É praticamente impossível não reparar no cartaz tal é a dimensão. E certo é que a cor não deverá ter sido escolhida ao acaso: para muitos, reflete a esperança que depositaram no novo autarca no passado dia 12 e para João Azevedo signfica a mensagem de esperança que queria transmitir aos eleitores.

Voltamos ao senhor Fernando. O taxista que tão bem conhece "os cantos à casa" acredita que “as pessoas já perspetivam esta mudança” em Viseu, porque "foram muitos anos de Fernando Ruas” e já “havia uma certa saturação e vontade de mudança”.

Mas, afinal, o que levou os viseenses a viraram à esquerda depois de vestiram o laranja nos últimos 36 anos?

Para o senhor Fernando a resposta é simples: “A necessidade das pessoas terem alguém com uma visão diferente para a cidade.”

“O tempo do Dr. Fernando Ruas já terá passado e é tempo de dar a oportunidade aos mais novos”, considera.

Ao percorrer as ruas do centro da cidade no silêncio do nascer do sol, percebemos que a vontade de mudança é comum a tantos outros viseenses.

“Já estava na altura de sair”, declara Albertino Santos com um sorriso no rosto, sobre a derrota de Fernando Ruas.

“Acho que já se estava a arrastar muito esta liderança, a mudança era necessária”, sublinha.

Na Rua Formosa, ainda se sentia o frio matinal do outono, inesperadamente, quente dos últimos dias, e Cátia já abria as portas da Casa da Sorte. Sorri quando questionada sobre a nova líderança. “Viseu precisava de ar fresco”, diz. Quanto ao que irá trazer o futuro, "não podemos falar antes do tempo”.

Há um sentimento de surpresa que é comum a praticamente toda a população ou não tivesse sido a autarquia governada à direita desde 1976: primeiro pelo CDS e, desde há 36 anos, pelo PSD.

Mas, se para uns a mudança é boa e positiva para o futuro da cidade, para outros “era preciso estabilidade” e, para isso, Alexandre “preferia que se mantivesse” Fernando Ruas.

À porta dos CTT na Rua do Comércio, Isabel admite que "esperava que ganhasse o Ruas que já fez muito pela cidade".

As opiniões dividem-se nas ruas de Viseu à semelhança do que aconteceu nas urnas no deia 12 de outubro. Apesar de serem resultados taco a taco, um saiu vencedor: o PS que venceu com 42,2% dos votos, contra os 40,8% do PSD.

Dois dias depois ainda se fala em Viseu na inédita vitória do Partido Socialista nas eleições autárquicas.