Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Detido suspeito de homicídio de turista americano em Cascais

15 out, 2025 - 19:24 • Ricardo Vieira

O homem, de 23 anos, está "fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada", avança a PJ.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira um suspeito do homicídio de um turista norte-americano em Cascais.

O homem, de 23 anos, está "fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada", avança a PJ, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As agressões com arma branca aconteceram na última madrugada, na Rua Afonso Sanches, em Cascais.

Um cidadão norte-americano de 35 anos morreu no local.

Outro turista natural dos EUA, de 33 anos, foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, "onde permanece sob internamento, em estado grave, mas estável".

Turista norte-americano morto à facada em Cascais

Crime

Turista norte-americano morto à facada em Cascais

O ataque terá sido levado a cabo por três suspeito(...)

De acordo com a PJ, "os factos ocorreram no contexto de uma altercação que se gerou por motivos aparentemente fúteis, entre o agressor e as duas vítimas".

Tudo começou com insultos, mas a situação escalou para agressões físicas com uma faca que o detido tinha no carro.

O agressor colocou-se em fuga, mas acabaria por ser capturado pelos inspetores da Judiciária "com base em suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial".

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)