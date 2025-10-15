Detido suspeito de homicídio de turista americano em Cascais

15 out, 2025 - 19:24 • Ricardo Vieira
A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira um suspeito do homicídio de um turista norte-americano em Cascais.
O homem, de 23 anos, está "fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada", avança a PJ, em comunicado.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As agressões com arma branca aconteceram na última madrugada, na Rua Afonso Sanches, em Cascais.
Um cidadão norte-americano de 35 anos morreu no local.
Outro turista natural dos EUA, de 33 anos, foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, "onde permanece sob internamento, em estado grave, mas estável".
Crime
O ataque terá sido levado a cabo por três suspeito(...)
De acordo com a PJ, "os factos ocorreram no contexto de uma altercação que se gerou por motivos aparentemente fúteis, entre o agressor e as duas vítimas".
Tudo começou com insultos, mas a situação escalou para agressões físicas com uma faca que o detido tinha no carro.
O agressor colocou-se em fuga, mas acabaria por ser capturado pelos inspetores da Judiciária "com base em suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial".
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.