Detido suspeito de tentativa de homicídio durante Noite Branca em Braga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 30 anos suspeito de tentar matar uma pessoa, com recurso a uma navalha, na madrugada de 7 de setembro na cidade de Braga, durante o festival Noite Branca.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a PJ especifica que o caso ocorreu nas galerias do Centro Comercial Santa Bárbara.

"Por motivo fútil e de forma violenta, o suspeito agrediu a vítima, com recurso a uma navalha", acrescenta.

Diz ainda que, dado os graves e múltiplos ferimentos, a vítima correu risco de vida e teve de ser submetida a cirurgia e internamento hospitalar.

No momento da detenção, o arguido estava na posse de produto estupefaciente, designadamente uma pequena plantação de canábis e uma estufa destinada à secagem da mesma substância.

O detido vai presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.