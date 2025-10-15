Dois homens baleados na Amadora na terça-feira à noite e hoje de madrugada

Dois homens foram baleados na terça-feira à noite e quarta-feira de madrugada na Cova da Moura e na Estrada Militar, concelho da Amadora, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Na tentativa de homicídio que aconteceu hoje no interior do bairro da Cova da Moura, pelas 02:45 da madrugada, um homem foi baleado na zona da barriga, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de assistido no local por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e considerado ferido grave.

Ainda de acordo com fonte da PSP, quando os agentes chegaram ao local, verificaram que existiam invólucros no chão.

Em relação à tentativa de homicídio registada às 23:20 de terça-feira, um homem foi baleado na zona do peito na Estrada Militar e, depois de assistido no local, foi transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, em estado grave.

Segundo a PSP, pelas 23:50 um outro homem de 23 anos deu também entrada no Hospital Amadora-Sintra com ferimentos provocados por uma arma de fogo nas pernas e no braço direito, que a polícia desconhece se terá a ver com a tentativa de homicídio na Estrada Militar.

As duas tentativas de homicídio foram comunicadas ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, responsável pela investigação deste tipo de crimes.