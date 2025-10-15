Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Dois homens baleados na Amadora na terça-feira à noite e hoje de madrugada

15 out, 2025 - 15:15 • Lusa

Um homem foi baleado na zona do peito na Estrada Militar e, depois de assistido no local, foi transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, em estado grave.

A+ / A-

Dois homens foram baleados na terça-feira à noite e quarta-feira de madrugada na Cova da Moura e na Estrada Militar, concelho da Amadora, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Na tentativa de homicídio que aconteceu hoje no interior do bairro da Cova da Moura, pelas 02:45 da madrugada, um homem foi baleado na zona da barriga, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de assistido no local por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e considerado ferido grave.

Ainda de acordo com fonte da PSP, quando os agentes chegaram ao local, verificaram que existiam invólucros no chão.

Em relação à tentativa de homicídio registada às 23:20 de terça-feira, um homem foi baleado na zona do peito na Estrada Militar e, depois de assistido no local, foi transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, em estado grave.

Segundo a PSP, pelas 23:50 um outro homem de 23 anos deu também entrada no Hospital Amadora-Sintra com ferimentos provocados por uma arma de fogo nas pernas e no braço direito, que a polícia desconhece se terá a ver com a tentativa de homicídio na Estrada Militar.

As duas tentativas de homicídio foram comunicadas ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, responsável pela investigação deste tipo de crimes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)