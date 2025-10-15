Menu
  • Noticiário das 13h
  • 15 out, 2025
Crime

Duas mulheres apanhadas com 33 quilos de droga nos Açores

15 out, 2025 - 12:41 • Olímpia Mairos

As suspeitas de tráfico de droga ficaram em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Ponta Delgada, Açores, duas mulheres com 34 quilos de droga.

Em comunicado, a PJ indica que as mulheres, suspeitas de tráfico de droga, “tinham na sua posse 32 quilos de haxixe e 1 quilo de cocaína, correspondente a aproximadamente a 172 mil doses individuais”.

As detidas com 33 e 43 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

