Gripe das aves detetada na ilha da Madeira. Animal foi isolado

O Governo da Madeira desencadeou um plano para isolar o animal onde foi detetado um caso de gripe das aves para evitar que se propague a animais domésticos e pessoas, disse esta quarta-feira o presidente do executivo madeirense.

"Neste momento, vamos cumprir com os procedimentos no sentido de isolá-lo e evitar a propagação desses vírus às aves domésticas, porque isso pode acarretar grandes prejuízos e, obviamente, também tentar prevenir quer nas aves domésticas quer a passagem para as pessoas", afirmou Miguel Albuquerque.

O chefe do Governo Regional falava aos jornalistas à margem da cerimónia de atribuição de medalhas de mérito turístico a 28 personalidades e entidades na região. Aos jornalistas, Miguel Albuquerque explicou que esse plano foi desencadeado "no sentido de se tomarem todas as medidas cautelares e providências".

Gaivota-de-patas-amarelas contaminada



Um caso de gripe das aves foi detetado numa gaivota-de-patas-amarelas, no concelho do Funchal, na Madeira.

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria da Saúde e Proteção Civil, confirmou na sua página oficial que "foi encontrada uma ave selvagem ferida, tendo sido recolhida através da Rede SOS Vida Selvagem e encaminhada para o Centro de Recuperação de Aves Selvagens (CRAS), onde esteve isolada em jaula individual, sem contacto físico com qualquer outra ave", informa.

Este é o 28.º foco de infeção pelo vírus da gripe das aves confirmado este ano no país. Recentemente, já tinham sido detetados focos em Benavente, Cascais e Aveiro.

A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tem pedido a todos os detentores de aves que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens.