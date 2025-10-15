Há mais polícias arguidos no caso Odair Moniz. Ministério Público acusa dois agentes de mentir

O caso da morte de Odair Moniz, o cidadão cabo-verdiano baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro de 2024, ganhou novos desenvolvimentos.

De acordo com o jornal Público, o Ministério Público (MP) constituiu dois novos arguidos — ambos agentes da PSP — acusados de falsidade de testemunho. Até agora, o único arguido era Bruno Pinto, o polícia que efetuou o disparo mortal e que responde por homicídio. O julgamento deste último estava previsto para esta quarta-feira, mas foi adiado para dia 22.

De acordo com o despacho de acusação datado de 1 de outubro, os agentes R.M. e D.B. apresentaram versões contraditórias sobre as circunstâncias em que foi encontrada uma faca no local do crime, elemento central na tese de legítima defesa invocada por Bruno Pinto. O MP investigou se o auto de notícia — o relatório oficial da ocorrência — foi falsificado e se a faca teria sido colocada ou deslocada após a morte de Odair Moniz, mas acabou por arquivar a parte do processo referente à falsificação do documento por falta de provas conclusivas.

O mistério em torno do punhal continua a ser um dos pontos mais obscuros do caso. A acusação reconhece que todos os meios de prova levantam suspeitas de que a arma branca possa ter sido plantada no local após os factos, mas admite não existirem indícios suficientes para sustentar essa hipótese. Assim, o Ministério Público considera o inquérito inconclusivo quanto à origem da faca.