Há mil horários nas escolas sem professores atribuídos, diz ministro

O ministro da Educação revelou esta quarta-feira que na semana passada ainda havia cerca de mil horários por preencher nas escolas, sublinhando que a falta de professores "não quer dizer que os alunos estejam sem aulas". Fernando Alexandre anunciou também que vão avançar obras de requalificação em 237 escolas degradadas.

"Na semana passada tínhamos cerca de mil horários por preencher, mas nem todos são horários completos", disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas à margem da 4ª edição da Conferência Teaming Club, que reúne os Centros de Excelência do programa "Teaming for Excellence" da União Europeia.

Um horário completo são 35 horas semanais, divididas entre aulas e componente não letiva, mas segundo Fernando Alexandre apenas metade dos horários são completos. Os restantes, são poucas horas, mas também "muitas vezes, mais difíceis de preencher porque é difícil contratar alguém para trabalhar tão poucas horas", reconheceu.

No entanto, segundo o ministro, esta situação "não quer dizer que os alunos estejam sem aulas", até porque "as horas extraordinárias permitem resolver, muitas vezes, o problema".

"Ao contrário do que a Fenprof (Federação Nacional dos Professores) está sistematicamente a fazer, o facto de termos falta de professores não quer dizer que tenhamos alunos sem aulas", defendeu Fernando Alexandre, garantindo que os diretores de escolas pedem muitas vezes aos docentes que usem as suas horas extraordinária para ocupar os horários mais pequenos.

A falta de professores nas escolas é um problema sentido pelas escolas há já vários anos, em grande parte devido ao envelhecimento da classe docente, que se aposenta e que não é substituída ao mesmo ritmo.

Ministro anuncia obras de requalificação em 237 escolas degradadas

O Governo vai lançar nos próximos dias um concurso para requalificar 237 escolas degradadas, que obrigará ao fecho de alguns estabelecimentos escolares ou transferência de alunos para monoblocos, revelou o ministro da Educação.

"Vamos lançar muito em breve um concurso para 237 escolas", disse Fernando Alexandre, explicando que o custo destas obras está orçado em 850 milhões de euros, sendo que 40% das escolas estão situadas na região de Lisboa, "uma região com um deficit muito grande de recursos humanos e de infraestruturas", explicou hoje o ministro.

Segundo Fernando Alexandre, em alguns casos, as obras vão obrigar "ao fecho de escolas", o que já tem acontecido um pouco por todo o país, mas também à transferência de alunos para monoblocos.

Há escolas sem qualquer intervenção "há 40 ou 50 anos" e, por isso, há casos em que ter aulas em monoblocos é melhor do que estar na sala de aula: "Será sempre uma situação transitória, mas muitas vezes os monoblocos têm melhores condições do que as salas de aulas onde os alunos estavam".

Este novo concurso faz parte de um plano de investimento "de mil milhões de euros a realizar até ao final da década", acrescentou o ministro, explicando que a ideia é ter "todos os anos, dezenas de escolas a serem recuperadas".