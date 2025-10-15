Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Irlandês encontrado morto com ferimentos na cabeça em Lisboa

15 out, 2025 - 14:52 • Lusa

Uma vez que existe a suspeita de crime, a PSP comunicou os factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, tendo preservado o local onde o homem foi encontrado morto.

A+ / A-

Um homem de 26 anos, de nacionalidade irlandesa, foi encontrado morto esta quarta-feira, com ferimentos na cabeça, na zona do antigo Casal Ventoso, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte da PSP.

A PSP foi chamada pelas 08:50 à rua Costa Pimenta através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, tendo o homem sido encontrado na via pública.

Uma vez que existe a suspeita de crime, a PSP comunicou os factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, tendo preservado o local onde o homem foi encontrado morto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)