Irlandês encontrado morto com ferimentos na cabeça em Lisboa

15 out, 2025 - 14:52 • Lusa
Um homem de 26 anos, de nacionalidade irlandesa, foi encontrado morto esta quarta-feira, com ferimentos na cabeça, na zona do antigo Casal Ventoso, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte da PSP.
A PSP foi chamada pelas 08:50 à rua Costa Pimenta através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, tendo o homem sido encontrado na via pública.
Uma vez que existe a suspeita de crime, a PSP comunicou os factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, tendo preservado o local onde o homem foi encontrado morto.