PJ detém casal que vendia drogas na internet

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal, suspeito da autoria de negócio ilícito, nomeadamente de produzir, publicitar e vender drogas a um vasto conjunto de clientes.

As detenções ocorreram na sequência de uma operação policial contra o narcotráfico, em Cantanhede e Vagos.

Em comunicado, enviado à Renascença, a PJ indica que o inquérito teve início, em abril de 2024, na sequência da deteção de uma página na aplicação Instagram e de grupos restritos na aplicação Telegram onde se publicitava a venda de produtos estupefacientes, designadamente canábis, nas suas diversas formas.

“Com o desenvolvimento das investigações, a PJ conseguiu identificar e localizar os administradores dessas plataformas, apurando que, na sequência das encomendas que recebiam, procediam ao envio dos produtos ilícitos através do serviço de encomendas postais, quer para o território nacional quer para o estrangeiro”, indica a nota.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, na residência dos suspeitos, foram encontradas duas estufas destinadas ao cultivo da planta de canábis e apreendido produto estupefaciente já pronto para comercialização – folhas e sumidades, resina e óleo de canábis – bem como uma parafernália de artigos associados ao negócio, uma arma de fogo e uma arma branca.

Foram ainda apreendidos dois automóveis e diversos equipamentos informáticos.

Os dois detidos, de 29 e 25 anos de idade, sem antecedentes criminais, vão ser presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.