  • Noticiário das 10h
  • 15 out, 2025
PJ detém em Almada suspeito de integrar rede criminosa internacional

15 out, 2025 - 08:58 • Olímpia Mairos

O cidadão português de 30 anos foi detido ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido pela Bélgica.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Almada, um homem de 30 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Foi detido ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido pela Bélgica

“Os factos ocorreram entre janeiro de 2016 e setembro de 2025, sendo o detido suspeito de pertencer a uma organização criminosa que falsificava documentos de identidade e branqueava fundos provenientes de vários crimes, nomeadamente, tráfico de pessoas, fraude fiscal e fraude à segurança social”, indica a PJ, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo as autoridades, para dar aparência de legalidade às operações, o grupo criava e adquiria empresas na Bélgica e em Portugal, usando testas-de-ferro estrangeiros.

Também recorriam a faturas falsas e a esquemas de distribuição de dinheiro entre contas.

O homem, que teria regressado recentemente da Bélgica para Portugal, enfrenta uma possível pena de até 10 anos de prisão e será apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa para definição das medidas de coação.

Ouvir
