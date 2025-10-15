PJ detém idoso suspeito de atear fogo em Alvaiázere com chama direta

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, um homem de 79 anos, reformado e sem antecedentes criminais conhecidos, suspeito de ter provocado um incêndio florestal numa freguesia do concelho de Alvaiázere, na tarde de 7 de outubro.

De acordo com a PJ, o fogo foi ateado com recurso a chama direta.

“Com um isqueiro, o homem terá provocado o incêndio que consumiu uma área florestal densamente povoada por pinheiros bravos e oliveiras”, refere o comunicado enviado à Renascença.

A PJ destaca ainda que o fogo, “com elevado potencial para causar perdas de vidas humanas e prejuízos significativos”, só não teve consequências mais graves graças à “pronta e eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, que se encontravam nas proximidades”.

O detido será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, com vista à aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.