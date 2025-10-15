Menu
  • Noticiário das 18h
  • 15 out, 2025
PJ deteve suspeito de violar amiga de infância na Amadora

15 out, 2025 - 17:58 • Lusa

O suspeito será presente a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira em Lisboa um homem de 27 anos suspeito da violação de uma mulher de 24 anos, que terá ocorrido na sexta-feira, na Amadora, adiantou hoje esta polícia.

"Os factos ocorreram na sequência de um encontro em casa de pessoa conhecida, onde a vitima, amiga de infância do suspeito, foi constrangida por este a praticar atos sexuais de relevo, mediante violência e ameaça grave. Apesar de se ter debatido, a vítima sucumbiu perante a superioridade física do agressor, decidindo formalizar queixa junto da PSP, que no imediato contactou a PJ, por ser crime da competência reservada desta polícia", adiantou a PJ em comunicado.

A vítima, acrescenta o comunicado, foi encaminhada para um hospital, "onde recebeu cuidados médicos e foi submetida a perícia sexual pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), tendo sido ainda recolhidos vestígios no local do crime".

O suspeito será presente a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

